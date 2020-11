Kabel Eins zeigt totgeglaubtes «Genial daneben  Das Quiz»

TV-News

Ab Ende November zeigt der Sender morgens die Wiederholungen der Sendung.

erhält ab dem 23. November eine Wiederbelebung im Morgenprogramm von Kabel Eins. Die Sendung verschwand vor kurzem aus dem Sat.1-Vorabendprogramm und wurde durch «Buchstaben Battle» und «5 Gold Rings» ersetzt. Zwei Jahre lang versuchte man es mit «Genial daneben – Das Quiz», doch nur mit mäßigen Erfolg.Ab dem 23. November läuft von montags bis freitags ab 7.30 Uhr zwei Folgen. Ab dem Tag darauf, werden es insgesamt vier Folgen am Stück, da ab 5.40 Uhr die Ausgaben des Vortags wiederholt werden. Die Wiederholungen starten mit Folge 175 vom 6. Mai 2019, als Erkan & Stefan die Stammbesetzung von Hella von Sinnen und Wigald Boning ergänzten. Die Ausstrahlung ist verwunderlich, da Kabel Eins in den letzten Jahren kaum Quiz- oder Showformate im Programm hatte. Die Serienwiederholungen von «Scorpion», «The Mentalist», «Navy CIS: L.A.» und «Navy CIS» werden auf diesen Sendeplätze damit durch das Quiz ersetzt.«Genial daneben – Das Quiz» spielte niemals eine große Geige und kam nicht über die vier Prozent Marktanteile hinaus. Auch Ableger wie «Genial oder Daneben?» halfen nicht dabei. Aber selbst «5 Gold Rings» läuft nicht gut und so stellt sich die Frage, ob es eine Zukunft für das «Genial Daneben»-Franchise geben wird.