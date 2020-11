Corona Helau: Fränkisches Fastnachtprogramm findet statt

TV-News

Mit dem Titel „Die längste Polonaise der Welt“ der diesjährigen Faschingssaison von Michi Müller gab der Bayrische Rundfunk sein Programm rund um Fastnacht in Franken kund.

Dieses Jahr beginnt am 11. November wohl die merkwürdigste Faschingssaison seit langem. Viele Faschingsprogramme wurden verschoben, adaptiert oder fallen komplett aus. Nun hat der Bayrische Rundfunk sein Fränkisches Fastnachtprogramm kundgegeben und trotz der Corona-Pandemie gibt es dieses Mal nicht nur die Fastnacht, sondern auch noch Zusatz im Programm.Zwischen den Jahren am 28. Dezember 2020 beginnt bereits ein «Närrischer Jahresrückblick» um 21.00 Uhr und am 6. Januar 2021 um 22.00 Uhr wird «Auf die Plätze…fertig…Tusch!» im BR gesendet. Beide Sendungen werden von den Künstlern der Fastnacht gestaltet. Das Highlight mit «Fastnacht in Franken» am 5. Februar 2021 wird natürlich wieder in Veitshöchheim ausgetragen, aber mit entsprechenden Vorkehrungen. Ohne Publikum, ohne die wichtigen Politiker zum Veräppeln und zusätzlich nicht live, das sind die Gebote der Stunde, die sich tagtäglich ändern können, so der BR.„Weite Teile des sozialen und kulturellen Lebens sind komplett zum Erliegen gekommen.“, stellt Tassilo Forchheimer, Leiter des BR-Studios Franken, die Bedeutung der Fastnacht in der aktuellen Situation heraus, „Gleichzeitig spüren wir, dass die Menschen Sehnsucht nach Normalität haben, und sie wollen auch mal lachen können in diesen schwierigen Zeiten. Daher sehen wir uns in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir wollen diese Fastnacht-Tradition, die es im Moment so nicht geben kann, am Leben halten – gerade in diesem Jahr.“