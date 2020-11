SPORT1 verlängert Kooperationen mit SES Astra und HD-Plus

Vermischtes

SPORT1 verlängert ihre Partnerschaft mit dem Satellitenbetreiber SES Astra und dessen Tochterunternehmen HD-Plus zur Verbreitung seines deutschsprachigen Free-TV-Senders. In der neuen Vereinbarung sichert sich SPORT1 langfristig Transponderkapazitäten über den Flaggschiff-Satellit von Astra. Damit empfangen sportbegeisterte Satellitenzuschauer den Sender SPORT1 auch in Zukunft kostenfrei in SD-Qualität, im hochauflösenden HD-Format ist das Programm von SPORT1 bei HD-Plus.„In der aktuellen Zeit wird wieder besonders deutlich, was für einen hohen Stellenwert der Sport in unserer Gesellschaft einnimmt. Mit der erfolgreichen Vertragsverlängerung mit ASTRA Deutschland stellen wir sicher, dass unsere Zuschauer via Satellit weiterhin die volle Bandbreite des Spitzensports genießen können – mit zahlreichen Live-Highlights, Talkformaten und Magazinen. Freuen können sie sich zum Beispiel schon jetzt auf den weiteren Ausbau unserer Fußballberichterstattung ab der Saison 2021/22 nach der erfolgreichen Bundesliga-Rechtevergabe für SPORT1 – inklusive der Rückkehr des Topspiels der 2. Liga ins Free-TV am Samstagabend“, sagt Andreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung der Sport1 GmbH.Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA Deutschland GmbH, sagt dazu: „Wir können zwar nicht dafür sorgen, dass man als Zuschauer im Stadion sitzen kann. Aber wir sind schon sehr stolz darauf, dass die sportlichen Highlights auch künftig über Astra 19.2° immer in bester Qualität zu empfangen sind. Die nächste Runde unserer erfolgreichen Partnerschaft mit SPORT1 ist eingeläutet“.