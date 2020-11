Mads Mikkelsen eventuell neuer Johnny Depp Ersatz in «Phantastische Tierwesen 3»

TV-News

Mads Mikkelsen («Hannibal», «Doctor Strange») ist jetzt schon in frühen Verhandlungsgesprächen für die Rolle als Gellert Grindelwald in, nachdem Johnny Depp vor kurzem die Produktion verlassen hat aufgrund der Bitte von Warner Bros. Grund hierfür ist das verlorene Gerichtsverfahren gegenüber seiner Ex-Ehefrau Amber Heard.«Phantastische Tierwesen 3» wird momentan im vereinten Königreich produziert und Depp hat bis jetzt in seiner Rolle nur eine Szene als Grindelwald geschossen. Somit könnte Mikkelsen ziemlich einfach die Rolle übernehmen und nicht allzu viel Material nachstellen müssen.Grindelwald als intelligenter Bösewicht passt zumindest zu Mikkelsen, sodass die Rollenbesetzung vielversprechend wäre. Falls die Verhandlungen fruchtbar sein sollten, so fügt er sich zu den Stars des FIlms Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol und Ezra Miller hinzu. «Phantastische Tierwesen 3» soll am 15. Juli 2022 veröffentlicht werden.