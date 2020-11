Universal und Seven Bucks Productions starten «The Scorpion King»-Reboot mit Dwayne Johnson

Kino-News

In der Neuauflage des Actionfilms wird der alte Klassiker einer neuen Generation verfügbarer und nahbarer gemacht.

Nun konnte „Variety“ bestätigen, dass Universal Pictures mit Seven Bucks Productions eine Neuauflage vonplant, zusammen mit dem ehemaligen Hauptdarsteller Dwayne Johnson. Johnson selbst und Dany Garcia werden den neuen Film produzieren, zusammen mit dem Produktionspräsidenten Hiram Garcia von Seven Bucks.„«The Scorpion King» war meine allererste Rolle überhaupt auf der Leinwand, und ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, diese coole Mythologie neu zu erfinden und einer ganz neuen Generation zu vermitteln“, sagte Johnson in einer Erklärung. „Ohne «The Scorpion King» hätte ich nicht die Karriere gehabt, die ich heute zum Glück habe und bin begeistert, dass wir bei Seven Bucks Productions dazu beitragen können, heute anderen hart arbeitenden Schauspielern die gleichen Möglichkeiten zu bieten.“Dwayne „The Rock“ Johnson spielte im Original von 2002 bereits den Krieger Mathyaus, bevor er in «Die Mumie kehrt zurück» im Jahr 2001 den Gegenspieler von Brendan Fraser und Rachel Weisz spielte. «The Scorpion King» spielte damals weltweit 178 Millionen US-Dollar ein und war das Karrieresprungbrett für Johnson, der damals noch als WWE Superstar bekannt war.