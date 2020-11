Finale, olé: «Die Kanzlei» weiter stark

Quotennews

Die neuen Episoden legten im Laufe der Staffel stets zu. «Wer weiß denn sowas?» legte am zweiten Tag massiv zu.

Das Erste strahlte am Dienstag um 20.30 Uhr das 50-minütige Staffelfinale vonaus. Die Serie mit Herbert Knaup, Sabine Postel, Katrin Politt und Sophie Dal erreichte 5,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil des Formats, das von Thorsten Näter und von Dirk Pientka geschrieben wurde, lag bei 16,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Produktion, die bereits seit knapp zwei Wochen in der ARD-Mediathek zu sehen ist, 9,1 Prozent. Die Reichweite lag bei 0,88 Millionen.Bereits am Vorabend stand die zweite neue Folge vonauf dem Plan. Nachdem am Montag 3,63 Millionen Zuschauer einschalteten, wurden nun 3,90 Millionen Zuschauer verbucht. Der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent, am Vortag wurden 16,4 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 11,9 Prozent Marktanteil ein, die Premiere der Staffel erzielte 8,8 Prozent.Die dritte-Ausgabe überzeugte nicht. Nur 0,74 Millionen Zuschauer schalteten um 23.10 Uhr ein, der Marktanteil lag bei ungenügenden 6,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sorgten Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer für nur 0,12 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Die ersten zwei Ausgaben kamen nur auf 0,93 sowie 0,73 Millionen Zuschauer, ohnehin ist das Format problematisch, da lediglich 0,17 sowie 0,11 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt sind.