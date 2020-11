Standup-Comedy 3000: Sechste Staffel kommt Ende November

TV-News

Mit einem bunten Mix an Themen und Comedy-Specials lädt die neunteilige Themenshow «Comedy Central Presents Standup 3000» ab Ende November zum Lachen und Grübeln ein, mit insgesamt 26 Comedians.

Jetzt wird es aber bunt. Die neue sechste Staffel von «Comedy Central Presents Standup 3000» wird ab dem 27. November um 23.00 Uhr auf Comedy Central ausgestrahlt. Diesmal versuchen erstmalig 26 Comedians in neun Themenshows und sechs halbstündigen Comedyspecials uns zum Lachen, aber auch Nachdenken bringen. Moderiert werden die Shows von Maxi Gstettenbauer.Den Anfang machen die Comedians Thomas Kornmaier, Idil Baydar und Ill-Young Kim mit dem Thema „Fuck You, Vourteil“. Insgesamt versucht Comedy Central die gesamte Vielfalt der deutschen Comedy Szene in den Shows einzufangen. „Lobeshymen und Datingpannen“ mit Jan van Wayde, Larissa Magnus und Serkan Ates-Stein ist das nächste Thema, worüber die Comedians uns zum Schmunzeln bringen wollen. Grenzwertiger Humor wird durch Markus Krebs, Mademoiselle Nicolette und Amjad geliefert. Mit „Sohn meiner Mutter“ unter Benni Stark, Ingo Appelt und Simon Stäblein geht es ebenfalls sehr familiär zu.Weitere Themen wären „Berühmte letzte Worte“, „Das Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen“, „Studenten, Musterung und Dorfleben“, „Netiquette und andere AGB“ sowie „Keine Liebe ist auch keine Lösung“ durch viele bekannte Namen der Comedy-Sparte. Und wenn man noch mehr haben möchte, geben sechs ausgesuchte Comedians halbstündige Highlights aus ihren Programmen zum Besten. In diesem Fall sind das Jilet Ayse, Markus Krebs, Benni Stark, Nicole Jäger, Friedemann Weise und Moritz Neumeier.