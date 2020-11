Carly Hughes wirft hin

US-Fernsehen

Der «American Housewife»-Star hat keine Lust mehr bei der Serie mitzuwirken.

Carly Hughes, Co-Star, der ABC-Sitcomhat die Serie verlassen, weil sie diskriminiert wurde. Die Behauptungen von Hughes lösten eine Untersuchung des Produzenten ABC Signature aus, die dazu führte, dass die Serienschöpferin Sarah Dunn und der Produzent Mark. J. Greenberg ihre Rollen hinter den Kulissen verließen. Auch die Showrunner Kenny Schwartz und Rick Wiener wurden geschult.„Ich war nicht mehr in der Lage, in dieser vergifteten Umgebung zu arbeiten, die bei «American Housewife» geschaffen wurde. Ich traf die Entscheidung zu gehen, um mich vor dieser Art von Diskriminierung zu schützen. Als schwarze Frau in der Unterhaltungsbranche fühle ich mich dafür verantwortlich, für das einzustehen, was ich verdiene, was wir alle verdienen – gleich behandelt zu werden“, sagte Hughes.„Ich wünsche der Serie alles Gute und ich freue mich auf ein neues Kapitel und darauf, die vor uns liegenden Möglichkeiten weiter verfolgen zu können“, so die Schauspielerin. In der Premiere der fünften Staffel, die am 28. Oktober lief, war sie das letzte Mal zu sehen.