Christopher Nolans «Tenet» kommt im Dezember in den heimischen Kinosessel

Kino-News

Am 15. Dezember erscheint das Sci-Fi Epos auf Blu-Ray, DVD und digitalen Verleihdiensten mit Zusatzmaterial.

Der bis jetzt nur im Kino veröffentlichte Sci-Fi Epos «Tenet» von Christopher Nolan feiert nun am 15. Dezember Debüt in 4K in den heimischen Kinosesseln. Dort erscheint er auf Blue-Ray, DVD und den digitalen Verleihdiensten, sogar mit Zusatzmaterial. Das 4K Combo-Pack und Blu-Ray hat noch eine einstündige Dokumentation enthalten mit dem Namen «Looking at the World in a New Way: The Making of ‚Tenet‘», die die Produktion und Entwicklung des Filmes zeigt.«Tenet» war die erste große US-Filmpremiere seit der Corona-Pandemie. Nolan wollte damit ein Zeichen für Hollywood geben, dass Big Budget Blockbuster Erfolg haben können und damit die Filmindustrie anzukurbeln. Bis jetzt hat der Film etwa 350 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht weltweit, 293 Millionen US-Dollar davon aus international. Die Produktionskosten beliefen sich derweilen auf 200 Millionen US-Dollar.Die Kinos in New York City und Los Angeles, der größte Filmemarkt in den US, sind noch immer geschlossen und daher zögert Hollywood ihre Produktionen zu veröffentlichen und verschob jeden Filmstart auf 2021 oder später, außer den Film «Wonder Woman 194» von Warner Bros.