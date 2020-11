Deutsche Filmakademie verzeichnet 146 neue Mitglieder

Kino-News

Die Deutsche Filmakademie hat nun bekanntgegeben, dass sie nun 146 neue Mitglieder aus allen künstlerischen Sparten des Films begrüßen darf. 41 Filmschaffende sind davon als geborenes Mitglied beigetreten. Die Deutsche Filmakademie, die mit ihrem Sitz in Berlin 2003 gegründet worden ist, verbindet nun damit mittlerweile über 2.100 Mitglieder aus den vielen Sparten der deutschen Filmindustrie wie Dokumentarfilm, Drehbuch, Kamera, Produktion, Regie, Schauspiel, Musik und vielem mehr.Dabei kann man Mitglied werden entweder durch den Erhalt eines deutschen Preises wie dem Deutschen Filmpreis, Drehbuchpreis, Kurzfilmpreis oder man sichert sich zwei Paten, die eine Begründung formulieren, weswegen man aufgenommen werden sollte. Einige neue Namen von Mitgliedern sind Verena Altenberger Almila Bagriacik, Achim von Borries, Thelma Buabeng, Welke Bungué und Nilam Farooq.Die Aufgabe der Mitglieder ist unter anderem in 18 Kategorien die Preisträger des Deutschen Filmpreises zu wählen. Insgesamt engagiert sich die Deutsche Filmakademie für eine Förderung des Austauschs und der Diskussion um das Filmschaffen in Deutschland und Europa. Sie veranstaltet neben anderen Projekten den Nachwuchspreis First Steps oder „Mix it – ein filmpraktisches Projekt für Jugendliche“ für Jugendliche mit und ohne Flüchtlingshintergrund.