Frank Rosin räumt wieder auf

TV-News

Der Sternekoch kehrt Ende November mit neuen Episoden zurück.

Der TV-Sender Kabel Eins beendet in der zweiten Hälfte vom November seine Doku-Soap, die bislang aus Quotensicht nicht gerade glänzen kann. Auf dem Programmslot bleibt man sich aber treu und setzt weiter auf echte Stoffe. Aus diesem Grund kehrt Frank Rosin mitzurück.In der ersten Folge ist Rosin zu Gast bei „Nickis Imbiss“, in Raeren nahe der deutsch-belgischen Grenze. Schnell wird klar: Koch Nicki und Stiefvater Günther brauchen dringend Hilfe, denn die beiden haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt sorgte nicht nur Corona dafür, dass dem Imbiss die Gäste ausbleiben - auch das kulinarische Angebot lässt deutlich zu wünschen übrig.Kabel Eins teasert: „Kann Frank Rosin den Laden an nur einem Tag wieder auf Kurs bringen?“. Überraschend ist, dass man wohl keine weiteren Folgen von «Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!» produzierte, die auf die Corona-Probleme der Gastronomen hinwies. Das Format kam weder bei der Presse besonders gut an, noch schmeckte es den Zuschauern.Ohnehin sind die Einschaltquoten der «Rosins»-Familie gesunken. Im Anschluss sendet Kabel Eins weiterhin «K1 Magazin», welches sich auch weiterhin mit dem Thema Gastro auseinandersetzt. Die Einschaltquoten des Formates sind in der Regel akzeptabel.