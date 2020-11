CBS All Access kickt «Interrogation»

US-Fernsehen

Der Streaminganbieter von ViacomCBS macht überraschend Schluss mit dem Format.

Das ViacomCBS-Angebot CBS All Access, das bald unter dem Namen Paramount+ firmiert, hat das von Peter Sarsgaard geleitete Dramanach nur einer Staffel abgesetzt. Die traurige Nachricht ereilte die Fans und Macher etwa zehn Monate nach dem Start. Die Sendung wurde Ende 2018 entwickelt und von den Mitschöpfern Anders Weidemann («30 Degress in February») und John Mankiewicz («House of Cards») geleitet.«Interrogation» basiert auf einer wahren Geschichte, die sich vor über mehr als 30 Jahre erstreckte, in der ein junger Mann wegen brutalen Mordes an seiner Mutter angeklagt und verurteilt wurde. Jede Episode war um ein Verhör strukturiert, das direkt aus den echten Polizeiakten entnommen wurde, und die Episoden wurden mit der Absicht gedreht, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, sie in beliebiger Reihenfolge zu sehen.„Anders Weidemann, John Mankiewicz und Fabrik Entertainments einzigartige Herangehensweise an die Untersuchung eines ungeklärten, wahren Verbrechens in «Interrogation» ermöglichte es dem Publikum, seinen eigenen Ermittlungsweg von Beweisen und verdächtigen Charakteren über einen Zeitraum von zehn Episoden zu verfolgen.“, sagte Julie McNamara, Programmchefin von CBS All Access.