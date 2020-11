Amazon Studios Europa verbleiben im Vereinten Königreich

England

Trotz des bevorstehenden Brexit soll das Hauptquartier der Amazon Studios Europe in der UK verbleiben, um die inländischen Produktionen zu schützen.

Die Amazon Studios Europe verleiben mit ihrem Hauptquartier in Großbritannien, auch wenn der Brexit vollständig vollzogen wird und damit keinen Teil der europäischen Union mehr ist. Diese Entscheidung wurde scheinbar in einem Komitee für Digital, Culture, Media und Sport getroffen, in dem über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der UK beraten wurde. Chris Bird, Head of Content bei Amazon Prime Video für Europa unterstützte diese Entscheidung.Laut ihm ist bereits ein Großteil der wichtigen Arbeitskraft und Führungspersonen für Europa in der EU und somit müssten die UK-Verantwortlichen nicht unbedingt umziehen. Aber wenn der Brexit vollzogen wird, so Bird, muss ein neuer Medien-Regulations-Mechanismus gefunden werden und ein eigenständiger neuer Medien-Regulator für die EU-Länder. Im Vergleich zu Netflix produzieren die Amazon Studios nur wenige Stunden an Filmmaterial in der UK. Laut Georgia Brown, Direktorin für European Originals bei Amazon Studios, ist dies die Strategie von Qualität über Quantität.Beispielsweise hat das SVODsich dem Rundfunksender BBC verpartnert für eine Anzahl an Shows, unter anderem der viel gelobten-Anthologie von Steve McQueen. Brown machte auch klar, dass Sender wie BBC geschützt werden müssen, weil sie in dem harschen Medienumfeld eingehen könnten, aber die Produktionen in Großbritannien notwendig sind sowie eine fundamentale Rolle spielen, um ein kreatives Ökosystem zu gewährleisten, in dem die unterschiedlichsten Genres sich entwickeln können.