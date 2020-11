Hulu setzt «Castle Rock» ab

US-Fernsehen

Die Stephen-King-Serie wird nach zwei Staffeln beerdigt.

Der Disney-Streamingdienst Hulu hat die Anthologie-Dramaserie, die auf den Stephen King-Werken „Misery“ (deutsch „Sie“, 1987) und „Rita Hayworth and the Shawshank Redemption“ (erschienen in „Frühling, Sommer, Herbst und Tod“, 1984) basieren, abgesägt. Die Serie spielte in der fiktiven Stadt Maine, die als Schauplatz für mehrere King-Geschichten diente.In der ersten Staffel waren Andre Holland, Sissy Spacek, Bill Skarsgard, Melanie Lynskey, Scott Glenn, Jane Levy und Terry O'Quinn zu sehen, in der zweiten Season standen Lizzy Caplan, Tim Robbins, Yusra Warsama, Barkhad Abdi und Matthew Alan vor der Kamera. Die Absetzung kam doch zunächst plötzlich, denn die Premiere der letzten Folgen liegt über ein Jahr zurück.Zu den Produzenten gehörten unter anderem JJ Abrams, Mark Lafferty, Ben Stephenson, Liz Glotzer und King. Showrunner waren Sam Shaw und Dustin Thomason. Die Serie entstand in Zusammenarbeit zwischen Bad Robot und Warner Bros Television. Hulu strahlte zuvor die Miniserie «11.22.63» aus, die ebenfalls auf den Werken von King basierte.