Die Seven.One Entertainment Group als neuer Partner der New-Media-Förderung des Medienboard

Vermischtes

Im Zuge dessen werden ebenfalls die Digitial Pitch Days durchgeführt, damit die inländischen Kreativköpfe unterstützt werden und neue innovative Ideen an den Mann gebracht werden.

Nun ist es soweit: Die Seven.One Entertainment Group wird neuer Partner der New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg und ermöglicht mit der Einzahlung in den Geldtopf eine Unterstützung der Produktionslandschaft. So werden ebenfalls die Digital Pitch Days veranstaltet, die den Austausch zwischen unterschiedlichen Köpfen und Talenten der Region gewährleisten soll. Insgesamt sollen serielle Formate damit realisierbarer gemacht werden, besonders in den Bereichen Entertainment, Factual und Fiction.Die Digital Pitch Days finden am 7. Und 8. Dezember statt, bei denen alle Produzenten aus der Region dazu eingeladen sind, in digitalen Face-to-Face Treffen ihre jeweiligen Ideen und neue Formate zu pitchen, besonders kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg sollen dabei im Fokus stehen, um einen lokalen Kreativ-Hub zu etablieren und die Landschaft neu zu beleben. Die Bewerbungsfrist übrigens ist der 17. November.Bisweilen freuen sich beide Seiten über diese neue Partnerschaft. Der Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg, Helge Jürgens: „Am Standort entstehen so viele kreative mutige und zukunftsweisende Formatideen, hier liegt ein riesen Potenzial! Die Entwickler*innen hinter diesen Projekten möchten wir mit den Digital Pitch Days finden und fördern.“ Ebenfalls betitelte er die Zusammenarbeit als „Win-Win für beide Seiten – Sender und Produktion“.Auch ProSieben Chef Daniel Rosemann zeigt den positiven Nutzen aus der Partnerschaft: „Eigene Inhalte machen uns unverwechselbar und das über alle Plattformen. Allein bei ProSieben hat sich der Anteil der Auftragsproduktionen in der Prime Time in den vergangenen zwei Jahren um 80 Prozent erhöht, Tendenz steigend.“ SAT.1-Sendefamilien Chef Kaspar Pflüger ergänzt dies mit: „Dafür brauchen wir einen lebendigen Kreativ-Pool der Medienschaffenden hierzulande. Die Kooperation mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg ist eine Möglichkeit, uns hier noch besser als bisher zu vernetzen.“ Dies zeigt die hoffnungsvolle bevorstehende Zeit mit dieser Partnerschaft.