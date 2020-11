«Hundeprofi» legt leicht zu, «Nitronauten» starten schwach

Quotennews

Am Vorabend holten Martin Rütter und sein Team ordentliche Quoten, in der Primetime lag VOX im Spielfilm-Duell mit durchwachsenen Quoten deutlich hinter Sat.1.

Quotenverlauf: «Der Hundeprofi - Rütters Team» Folge 1: 1,52 Mio. (6,1% / 9,1%)

Folge 2: 1,38 Mio. (5,3% / 6,7%)

Mitte Oktober startetemit überdurchschnittlichen Quoten, vor sieben Tagen ging es für die Sendung spürbar bergab. Die dritte Folge, die VOX an diesem Samstag ab 19.10 Uhr ausstrahlte, erreichte nun 1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und wusste damit immerhin leicht zuzulegen. Während sich der Marktanteil bei allen leicht auf 5,4 Prozent verbesserte, holte das Format bei den Jüngeren sieben Prozent und damit ein Ergebnis auf Höhe des Senderschnitts, das zudem um 0,3 Prozentpunkte besser als vor sieben Tagen ausfiel. Zur Wahrheit gehört aber auch, dassundzuvor mit 8,1 Prozent und 7,5 Prozent in der Zielgruppe sogar noch erfolgreicher abgeschnitten hatten.Mit deutlich schwächeren Quoten hatte am Samstagnachmittag die erste Folge derbei VOX‘ Schwesternsender Nitro zu kämpfen. Die Wissenssendung feierte ihren Einstand gegen 13.30 Uhr vor 0,15 Millionen Gesamtzuschauern und hat damit noch viel Luft nach oben. Die Marktanteile lagen zum Auftakt jedenfalls bei bestenfalls mäßigen 1,3 Prozent bei allen und 1,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Eine Folge vonwar im direkten Vorfeld auf sehr viel stärkere 0,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 2,3 Prozent in der Zielgruppe gelangt.Aber noch einmal zurück zu VOX , das in der Primetime nicht über mäßige Quoten hinauskam. Der Spielfilmblieb ab 20.15 Uhr bei durchwachsenen 6,4 Prozent in der Zielgruppe hängen, eine Folge vonschaffte es nach 22.10 Uhr nicht einmal mehr über enttäuschende 3,9 Prozent. Damit landete VOX nicht zuletzt weit hinter Sat.1 , das mit dem Spielfilmzur besten Sendezeit 1,85 Millionen Zuschauer und überzeugende zwölf Prozent der Umworbenen zum Einschalten bewegte.