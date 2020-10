Hauptrolle für Alicia von Rittberg in neuem Starz-Drama

US-Fernsehen

Das achtteilige Starz-Drama «Becoming Elizabeth» zeigt die frühen Jahre der späteren Königin Elizabeth I. und bietet der deutschen Schauspielerin Alicia von Rittberg die Hauptrolle.

Bekannt aus Formaten wie «Die Hebamme» oder «Charité» stürzt sich die deutsche Alicia von Rittberg in einen neues Projekt und das sogar mit Hauptrolle. In der Dramaserie «Becoming Elizabeth» stellt sie die junge Elizabeth Tudor, eine verwaiste Teenagerin, dar. Über politische und sexuelle Intrigen bahnt sich die junge Protagonistin in den acht Teilen der Mini-Serie ihren Weg auf den Englischen Thron. Vor allem das Ringen um ihre eigene Person, Machtkämpfe zwischen großen Familien und Männern, die ihre eigene Souveränität nicht an eine Frau abtreten wollen, stellt das Zentrum der Serie dar.Die frühere Geschichte und Herkunft von Elizabeth Tudor bot ihr da auch kaum Hilfestellung. Als Tochter von Henry VIII. und dessen zweiter Frau Anne Boleyn kam sie unter schwierigen Bedingungen auf die Welt. Henry VIII. lies Anny Boleyn hinrichten und annullierte so die Ehe als Elizabeth gerade zwei Jahre alt war.Den Gegebenheiten trotzend bahnte sich die junge Elizabeth ihren Weg und saß schließlich 45 Jahre auf den englischen Thron. Für Geschichts-Fans kann die Serie «Die Tudors» als perfektes Vorspiel zu «Becoming Elizabeth» dienen, hier wird die Geschichte von Henry VIII., also Elizabeths Vater, erzählt.