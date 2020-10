3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche mit «Pan Tau», einer tollen «Sherlock»-Episode und süße Hunde am späten Sonntagnachmittag.

Das Erste setzt am Sonntagvormittag auch weiterhin auf das Remake der Serie «Pan Tau». Das Format mit Matt Edwards und Claudia Zita, die gemeinsam unterwegs waren, erreichte mit den Folgen „Große Träume“ und „Urlaub mit Gartenzwerg“ 0,72 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. Interessant ist die Zuschauerverteilung, denn nur ein Bruchteil (0,14 Millionen) waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent.In der Nacht zum Sonntag zeigte Das Erste gleich zwei Mal eine Folge der Serie «Sherlock». Erneut strahlte die Fernsehstation die letzte Folge, die bislang produziert wurde, mit dem Titel „Das letzte Problem“ aus. Die Folge, in der Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes spielte, hat schon drei Jahre auf dem Buckel. Um Mitternacht sahen 0,56 Millionen Zuschauer zu, die Wiederholung um 03.00 Uhr erlangte 0,11 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile waren einmal mehr als mau: Es wurden 5,1 und 3,8 Prozent erzielt.Der Frauensender sixx strahlte am Sonntag gleich vier Episoden von «Der Hundetrainer – Lucky Dogs mit Brandon McMillan>> aus. Für einige Deutsche war damit der Sonntagnachmittag gerettet. Die Reality-Show, die bereits fünf Jahre auf dem Buckel hat, lockte um 15.35 Uhr 0,31 Millionen Zuschauer an. Fast die Hälfte gehörte zu den Umworbenen, also 0,15 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. Die drei weiteren Ausgaben verfolgten 2,8, 3,1 und 3,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum fuhr das Format 0,27, 0,32 und 0,29 Millionen Zuschauer ein.