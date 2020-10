«American Gods» geht in die dritte Runde

US-Fernsehen

Die neuen Folgen des Amazon-Originals sind ab dem 11. Januar 2021 zum Abruf verfügbar.

Amazon Prime Video gab den offiziellen Premierentermin für die dritte Staffel der Amazonas-Originalserie «American Gods» bekannt. Die neue Staffel wird auf Amazon Prime Video weltweit, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, am Montag den 11. Januar zum Streamen abrufbar sein. Die Serie basiert auf dem Bestseller von Neil Gaiman und handelt von dem Kampf zwischen den alten Göttern der Mythologie und den Göttern der Moderne. «American Gods» wird von Fremantle produziert mit dem ausführenden Produzenten Charles H. Eglee an der Spitzeden und Neil Gaiman und vielen anderen.Jeder Anfang ist schwer, so auch der Anfang der dritten Staffel, wo es für den Produzenten Neil Gaiman wichtig war sich nach seinem Buch, das auf die Serie basiert, zu orientieren. „Wir wussten auch, dass wir die Ausstellung weiterhin in den Landschaften Amerikas verwurzeln wollten. Amerika muss für uns alle sein, und die "amerikanischen Götter" müssen das Widerspiegeln. Diese Saison fühlt sich wirklich so an. Sie ist voller Drama und Emotionen, sehr real und völlig fremd, und sie bietet einige der besten Vorstellungen, die die Show bisher gesehen hat.“, so Gaiman. Beim Schreiben am Drehbuch waren Neil und die anderen Autoren nicht sicher, dass sich die erzählte Geschichte noch als zeitgemäß erweist.In der dritten Staffel versucht Shadow Moon (Ricky Whittle), sein scheinbar unausweichliches Schicksal zu verdrängen und lässt sich in der idyllisch verschneiten Stadt Lakeside Wisconsin nieder. Doch bald wird ihm bewusst, dass man sich nicht einfach weigern kann, ein Gott zu sein…