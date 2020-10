«Ellen» plant wieder mit Publikum

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Daytime-Talkshow stellt sich der Corona-Pandemie.

Seit geraumer Zeit wird ein Live-Studio-Publikum wieder die Plätze am Set derbesetzen. Ab der Ausgabe von Mittwoch, den 28. Oktober, werden 40 Fans im Publikumsbereich der Talkshow Platz nehmen. Darüber hinaus werden 70 Zuschauer virtuell an der Sendung teil haben können. Die Rückkehr zum Live-Publikum erfolgt vielleicht gerade rechtzeitig zur Halloween-Woche der Show, aber strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle werden dazu beitragen, dass die Zahl der Gäste beschränkt bleibt.Zuschauer werden auch zur Halloween-Episode am 30. Oktober eingeladen, in der bekanntlich die Moderatorin Ellen DeGeneres in einem maßgeschneiderten Kostüm auftritt. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem als Cardi B, Sia und die Kardashians verkleidet. Auch andere Halloween-Traditionen werden in der Themenwoche dabei sein.Da auch die Winterferienzeit näher rückt, können die Fans ebenfalls den Aufnahmen der „12 Days of Giveaways“ beiwohnen. In diesen speziellen Episoden gewinnen Studiopublikum und Zuschauer zu Hause Preise und Geschenke, die an den 12 Tagen der Sendung geplant sind.