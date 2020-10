3. Staffel von «Das Boot» kommt in 8K

TV-News

Schärfer als die Realität: Volle Dröhnung im technisch möglichen.

Die neuen Episoden der dritten Staffel von «Das Boot» werden von Bavaria Fiction in erstaunlichen 8K und Dolby Atmos produziert. Das ist durch eine Kooperation mit Samsung möglich gemacht worden, um noch mehr Kinoerlebnis in das eigene Wohnzimmer zu bringen. Deswegen dürfen sich Sky Q und Besitzer eines Samsung QLED 8K SmartTVs freuen und im ganzen Maße die dritte Staffel genießen. «Das Boot» wurde bereits vielfach ausgezeichnet, so beispielsweise mit dem Magnolia Award, der ROMY sowie dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Fernsehpreis 2019. David Luther erhielt bei den New York Festivals TV & Film Awards für die beste Kamera eine Auszeichnung in Gold.Moritz Polter und Jan S. Kaiser, die Produzenten sagen dazu: «Das Boot» ist die erste Serie weltweit, die in 8K und Dolby Atmos produziert wird. Mithilfe der herausragenden Bildqualität und der dreidimensionalen Klangwelt können wir die einzelnen Figuren und Handlungsstränge noch emotionaler und greifbarer erzählen und ein immersives Erlebnis für die Zuschauer schaffen. Dank der neuen Kooperation mit Samsung und den langjährigen Partnerschaften mit Dolby und natürlich Sky Studios werden wir die dritte Staffel von «Das Boot» auf dem neuesten Stand der Technik produzieren.“„Mit der 8K Technologie leisten wir echte Pionierarbeit in Sachen hochauflösender Bildtechnologie und bieten Filmschaffenden wie Zuschauern eine noch nie dagewesene Bildqualität an. Wir sind überzeugt, dass die packende Geschichte von «Das Boot» die Vorteile der Technologie ausschöpfen wird und Sky und Samsung den Zuschauern damit ein ganz besonderes Erlebnis bieten können.“, meint Mike Henkelmann, Director of Marketing Consumer Electronics bei Samsung.