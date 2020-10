«Grill den Henssler» startet mit nur 1,07 Millionen Zuschauer

Quotennews

Die nunmehr 13. Staffel der von Laura Wontorra moderierten Show kam nicht gut aus den Startlöchern.

In den vergangenen Wochen wiederholte die Kölner Fernsehstation VOX ein paar Ausgaben der Tim-Mälzer-Show «Kitchen Impossible». Die Sendung schnitt mit Zuschauern zwischen 0,91 und 1,22 Millionen Zuschauern recht gut ab, bei den jungen Zuschauern waren meist eine halbe Million junge Zuschauer mit von der Partie. Der Marktanteil der Umworbenen lag meist auf Senderschnitt.Am Sonntag stand die Premiere der 13.-Staffel an, bei der Steffen Henssler auf Joey Heindle (Sänger), Roman Weidenfeller (Ehemaliger Torwart) und Charlotte Würdig (Bild Live-Moderatorin) traf. Der Auftakt verzeichnete 1,07 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf schwache 3,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die Sendung, die von Laura Wontorra moderiert wurde, lediglich 4,9 Prozent. Die Show, in der Reiner Calmund und Christian Rach als Experten fungieren, sorgte für 0,41 Millionen junge Zuschauer.Die letzte Ausgabe der Sommerstaffel von «Grill den Henssler» erreichte am 6. September 1,43 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern ergatterte man 0,52 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,4 Prozent. Für Henssler lief es zuletzt nicht gut.Besser lief es im Vorfeld: Eine neue Folge vonerreichte um 18.10 Uhr 1,79 Millionen Zuschauer, die Doku-Soap von VOX erzielte 6,2 Prozent Marktanteil. Die zweistündige Ausgabe erzielte 8,1 Prozent in der Zielgruppe, es wurden 0,63 Millionen junge Leute eingefahren. Zuvor kamauf 0,40 Millionen junge Zuschauer, in der Zielgruppe standen 7,4 Prozent auf der Uhr. Insgesamt schalteten 1,25 Millionen Zuschauer ein.