Weder Luke Mockridge noch Martina Hill haben großen Erfolg mit ihren Comedyshows

Quotennews

Vor allem «Die Martina Hill Show» die in der Vorwoche Bestwerte absahnte, verzeichnete einen enormen Interessenrückgang.



Seit letzter Woche ist Luke Mockridge mit neuen Folgen vonzurück auf Sendung. Am gestrigen Abend drehte sich alles rund um das Thema „Family Games“ und Familien mussten in unterschiedlichen Challenges gegeneinander antreten. In der Vorwoche lockte das Programm 1,22 Millionen zu Sat.1 Somit wurden annehmbare 4,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Gefragter war die Show in der Gruppe der Umworbenen bei einem Publikum von 0,76 Millionen Menschen. Hier landete man bei starken 10,2 Prozent.Am gestrigen Abend musste die zweite Folge der neuen Staffel jedoch Verluste hinnehmen. Nun waren noch 1,06 Millionen Zuschauer an dem Programm interessiert und verbuchten maue 3,7 Prozent. Mit 0,63 Millionen Umworbenen und einer Sehbeteiligung von 8,1 Prozent landete man in der Zielgruppe gerade noch so über dem Senderschnitt.Weiter ging es ab 22.35 Uhr mit, die eine Woche zuvor für ein überragendes Ergebnis suchte. Statt 1,12 Millionen Fernsehenden waren diesmal nur 0,68 Millionen mit von der Partie. Der Marktanteil halbierte sich somit von guten 6,3 auf miese 3,0 Prozent. Auch bei den Werberelevanten brach das Interesse ein und die Reichweite sank auf 0,42 Millionen Jüngere. Hier verlor man über sieben Prozentpunkte und landete somit bei einer annehmbaren Quote von 6,3 Prozent.