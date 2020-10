Filmstudent*innen gefragt: TVNOW ruft neue Kampagne ins Leben

Vermischtes

Ab dem Wintersemester 2020/2021 können Studierende von sieben deutschen Filmhochschulen durch das „STORYTELLERS“-Programm ihre fiktionalen Projektideen einreichen.

Der Streamingdienst TVNOW gibt jetzt auch Talenten aus dem Nachwuchsbereich einen Platz, um eine neue Serienideen zu finden, welche als das „STORYTELLER“-Programm betitelt wird. steht pro Jahr ein Produktionsbudget von 700.000 Euro zu Verfügung, um die beste Serienidee zu realisieren. Studierende der HFF München, Filmuniversität Babelsberg, KHM Köln, IFS Köln, Hamburg Media School, dffb und Filmakademie Baden-Württemberg ihre Projektideen ab dem Wintersemester 2020/2021 einreichen. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt nicht nur ein Preisgeld, sondern auch den Produktionsauftrag für die selbst entworfene Serie.Hauke Bartel und Frauke Neeb, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland sagen dazu: „Wir wollen mit der Mediengruppe RTL das beste Zuhause für die kreativsten Köpfe Deutschlands sein – vor und hinter der Kamera. Dazu gehört auch, dass wir frühzeitig Talente im Nachwuchsbereich erkennen, fördern und zu uns einladen. Und wir wollen Nägel mit Köpfen machen. Denn bei uns winkt nicht nur ein Preisgeld, sondern tatsächlich der Produktionsauftrag für die erste eigene Serie – und das noch während des Studiums.“Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter TVNOW äußert sich so: „Wir setzen bei TVNOW auf Vielfalt und wollen unser Programmangebot gerade in der Fiction in nächster Zeit deutlich weiter ausbauen. Die Fiction-Offensive war der erste Schritt, dem sollen aber weitere Folgen. TVNOW soll eine kreative Spielwiese für alle Talente sein – auch für den Nachwuchs. Und wir sind schon sehr gespannt, mit welchen Ideen uns die Studenten überraschen und begeistern werden.“