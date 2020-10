«Ehrlich Brothers Magic School» öffnet seine Pforten

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 11:02 Uhr

Der Kampf um den goldenen Backstage-Pass beginnt auf Super RTL und TVNow.

Die neue Kinderseriewird ab Montag, dem 9. November, auf TVNow bereitgestellt und der Auftakt wird auf Super RTL am Freitag, den 13. November, um 18:40 Uhr ausgestrahlt, passend vor dem Kinderfavoriten «Ninja Warrior Germany Kids». RTL wird am 15. und 22. November jeweils um 9.30 Uhr eine Folge der neuen Show senden. Hierbei setzt man auf das gleiche Erfolgsmuster der Ausstrahlung, die man bei «Ninja Warrior Germany Kids» angewandt hat.Die gemeinsam verantwortete Produktion von SuperRTL und TVNow zeigt, wie zwei Magier zwischen 9 und 15 Jahren gegeneinander ihre Magiekünste zur Schau stellen und gewinnen hierbei sogenannte Zaubertaler. Der mit den meisten Taler am Ende der Spielrunden, erhält einen goldenen Backstage-Pass und darf mit ganz privaten Einblicken hinter die Kulissen bei einer Show der Ehrlich Brothers beiwohnen.Die Show wird hierbei von MoveMe produziert. Chief Content Officer bei Super RTL äußerte sich über den Zugewinn: „Wir sind überglücklich, gemeinsam mit TVNow nach «Ninja Warrior Kids» nun ein weiteres Show-Highlight für die Kinderzielgruppe anzubieten.“.