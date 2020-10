Neue Folgen für «Hochzeit auf den ersten Blick»

TV-News

Sat.1 und Sat.1 Gold zeigen die inzwischen siebte Staffel ab Anfang November zur Primetime.



Ab dem 4. November ist in Sat.1 die siebte Staffel vonzu sehen. Die acht neuen Folgen laufen mittwochs ab 20.15 Uhr. Bei Sat.1 Gold sind die Folgen als Wiederholung ebenfalls zur Primetime ab Dienstag, dem 10. November zu sehen. Bereits seit 2014 ist die Doku-Soap auf Sendung. Das Konzept wurde von einer dänischen Sendung übernommen. In den neuen Folgen begleitet das Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst die Paare.In mehreren Castingdurchgängen stellen mehrere Experten sechs Paare zusammen. Diese treffen sich zum ersten Mal in einem Standesamt und gehen sogleich eine rechtsgültige Ehe ein. Im Anschluss ist zu sehen, wie die Paare ihre Hochzeitsreise und den Alltag gemeinsam verbringen. Nach sechs Wochen folgt die Entscheidung, ob die Paare zusammenbleiben oder sich wieder scheiden lassen.Zuvor liefen die Folgen immer im Sonntagvorabendprogramm und erzielten dort großes Interesse. Das Finale der letzten Staffel verfolgten 2,21 Millionen Zuschauer, die einen sehr starken Marktanteil von 9,0 Prozent ergatterten. Auch in der Zielgruppe war das Format sehr gefragt. 1,09 Millionen Umworbene verbuchten eine ausgezeichnete Quote von 15,0 Prozent.