«Doc Martin»: Deutsche Free-TV-Premiere von Staffel neun

TV-News

Stark verspätet fand die Dramedy ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Sat.1 Gold strahlt die neuen Folgen nun aber ein Jahr nach der Veröffentlichung aus.

Sat.1 Gold zeigt acht neue Folgen der britischen Dramedyab dem 7. November. Jeweils im Doppelback wird die neunte Staffel samstags ab 22.10 Uhr zu sehen sein. Im Vereinigten Königreiche läuft die Serie bereits seit 2004. In Deutschland hingegen ließ eine Ausstrahlung lange auf sich warten. Der Pay-TV-Sender Sky 1 brachte die erste Staffel schließlich 2016 ins deutsche Fernsehen. Zwei Jahre später landeten die Folgen dann in Sat.1 Gold auch im Free-TV. Die folgende zehnte Staffel wird der Abschluss der Serie nach sechzehn Jahren sein.Die Handlung spielt in der kleinen Küstenstadt Portwenn. Zu Beginn der neuen Staffel ist die medizinische Karriere von Doc Martins (Martin Clunes) noch immer in Gefahr, da der Aufsichtsbehörde Beschwerden über sein schroffes Verhalten gemeldet wurde. Es ist nun die Aufgabe von Rebecca Hedden (Hermione Gulliford), einer Vertreterin des General Medical Council die Arbeit des Arztes zu prüfen. Martin reagiert gewohnt überheblich auf diese Untersuchung.Sohn James Henry macht Martins Frau Louisa (Caroline Catz) in der Zwischenzeit Sorgen. Durch ihre neue Arbeit als Kinder-Therapeutin scheint es ihr, dass Henry sich immer mehr wie sein Vater verhält. Sie überlegt, ob ein Geschwisterkind für Besserung sorgen könnte. Doch die momentane Lage ist eigentlich alles andere als geeignet für weiteren Nachwuchs.