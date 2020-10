«ÜberWeihnachten»: Miniserie mit Luke Mockridge bei Netflix

TV-News

Comedian Luke Mockridge steht erstmals in einer fiktionalen Rolle vor der Kamera.



Die dreiteilige Miniseriemit jeweils 45 Minuten Länge wird am 27. November beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht. Die Serie mit Luke Mockridge ist eine Mischung aus romantischer Komödie, emotionaler Familien-Dramedy und Coming-of-Age. Als Vorlage dient der Roman „7 Kilo in 3 Tagen“ von Christian „Pokerbeats“ Hube. Unter diesem Arbeitstitel wurde die Serie auch ab Ende Januar 2020 in Köln und der Eifel gedreht.Luke Mockridge tritt als Basti auf, der in der Großstadt erfolglos versucht, seine Musikkarriere in Schwung zu bringen. Über Weihnachten steht sein Heimatsbesuch in der Eifel an, der nicht ohne unangenehme Überraschungen vergeht. Seine alten Kumpels (Eugen Bader, Jonathan Kwese Aikins) haben sich weiterentwickelt und sein Bruder Niklas (Lucas Reiber) ist jetzt mit Bastis Ex Fine (Christina do Rego) zusammen. Das sorgt natürlich für Streit zwischen den Brüdern und auch die Eltern Brigitte (Johanna Gastorf) und Walter (Rudolf Kowalski) verbergen Neuigkeiten. Ein alter Bekannter (Seyneb Saleh) taucht außerdem als Engel auf. Findet Basti zumindest bei Oma Hilde (Carmen-Maja Antoni) Frieden und Wärme?„Viele kennen dieses Gefühl, wenn wir an Weihnachten nach Hause und in den Schoß der Familie zurückkehren. Damit sind hohe Erwartungen an die Geborgenheit verbunden, die sich dann bitte sofort einzustellen hat. Alle Jahre wieder! Und dann geht doch alles schief... Über diese fast schon kollektive Erfahrung wollte ich schon lange eine Geschichte machen“, äußert sich Luke Mockridge, für den dies seine erste fiktionale Rolle vor der Kamera ist.