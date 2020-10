Startdatum der zweiten Staffel von «Burden of Truth» bereits bekannt

TV-News

von Marcel Preisendörfer 21. Oktober 2020, 12:25 Uhr

Universal TV gibt der taffen Anwältin, Joanna Chang, Platz für einen neuen Fall.

Die Anwaltsseriedes Serienschöpfers und Autors Bradley Simpson startet ab Montag wöchentlich und in Doppelfolgen um 21.00 Uhr auf Universal TV – als deutsche TV-Premiere! Die acht folgenden Episoden der zweiten Staffel werden ab dem siebten Dezember auf dem gleichen Zeit-Slot ausgestrahlt.Die zweite Staffel soll sich dabei um eine weitreichende politische Verschwörung und Hacker drehen. Die Anwältin wird dabei an all ihre Grenzen gebracht, nachdem sie selbst eine persönliche Tragödie erleben muss und ein Killer auf sie aufmerksam wird.Die Besetzung zeigt bekannte Gesichter: Kristin Kreuk als Protagonistin und leitende Produzentin, Peter Mooney, Alex Carter, Star Slade, Nicola Correira Damude und Sarah Thompson. Universal TV gibt damit dem Zuschauer damit eine Möglichkeit eine exklusive Serie mit außergewöhnlichem Entertainment zu verbinden.