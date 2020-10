Vampir Teenie-Drama «Die Erben der Nacht» zuerst online verfügbar

TV-News

von Marcel Preisendörfer 20. Oktober 2020, 13:46 Uhr

Ein Gruselspaß ab 23. Oktober auf kika.de und erst später im NDR Fernsehen zu sehen.

Die Serie «Die Erben der Nacht», eine Geschichte über das Europa gegen Ende des 19. Jahrhundert, nur dass es Vampire gibt und diese ihre Kräfte gegen den gefürchteten Graf Dracula sammeln müssen. Zu sehen ist die Online-Premiere ab 23. Oktober auf kika.de und erst am zweiten November um 20:10 Uhr auf KiKa.Dabei haben es die Jungvampire nicht leicht. Die unterschiedlichen „Vampir-Clans“ in Europa kommen auf einem Schulschiff Elisabetha zusammen und müssen sie lernen mit ihren Kräften umzugehen und ich sich ausbilden zu lassen. Verfolgt von Vampirjägern oder entzwei gerissen bei Clankriegen sieht es aber nicht gut aus. Auch nicht für die Protagonisten, die Hamburgerin Alisa und der Norweger Leo, die sich ineinander verlieben und später noch gegen Graf Dracula kämpfen müssen, der Urvater all dieser Vampire, der um seine Macht fürchtet und all seine „Kinder“ opfern möchte.Die Serie ist in einer Koproduktion des Sender NDR , des norwegischen Senders NRK und des niederländischen Senders AVROTOS, sowie den respektiven Produktionsfirmen, wie dem internationalen Vertrieb ZDF Enterprises.