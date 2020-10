Stefan Raabs TV Now-Show startet Mitte November

TV-News

Die neue Sendung wird beim Streamingdienst TV Now angeboten. Mitte November geht’s los.

Stefan Raab hat über 15 Jahre die Late-Night-Show «TV total» für die Münchener Fernsehstation ProSieben gedreht. Nach seinem Abend vor knapp fünf Jahren ist es zwar ruhig um den TV-Star geworden, aber er hat hinter den Kulissen «Das Ding des Jahres», den «Free European Song Contest» und «FameMaker» organisiert. Im Sommer kündigte die Mediengruppe RTL Deutschland an, dass sie ein Format mit dem gelernten Metzger produzieren.Die neue Show hört auf den Namenund wird allerdings – anders als der Titel es vermutet lässt – wöchentlich ausgestrahlt. In vorerst acht Ausgaben, die von Raab TV produziert werden, tritt ein Komiker an, der sich als Late-Night-Moderator beweisen will. Ihm gegenüber steht ein Kontrahent, der ihn als Roaster durch den Kakao zieht. Der Roaster urteilt über den Inhalt der Sendung. In der Pressemitteilung zeigt man sich kämpferisch: „Ob Musiker oder Politiker, Schauspieler oder Sportler – in der von RAAB TV produzierten Late-Night-Show kriegt jeder sein Fett weg!“Die Aufzeichnungen von «täglich frisch geröstet» starten ab 11. November, der Vertrieb der Tickets organisiert die Raab TV-Mutterfirma Brainpool, die inzwischen zur Banijay-Gruppe gehört. Die acht Folgen sollen ab dem 16. November 2020 laufen. Die Episoden sind für TV Now produziert und sollen dort ab 20.15 Uhr zur Verfügung stehen. Obwohl die Anzahl der Corona-Fälle in Deutschland rasant steigt, soll die Produktion in rund vier Wochen mit Studiopublikum stattfinden.TV Now, das Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland, ist sehr erfolgreich. Zusammen mit dem niederländischen Pendant erreicht die Bertelsmann-Tocherfirma über 1,5 Millionen zahlende Kunden. Mit «Täglich frisch geröstet» möchte man die Bandbreite an Produktionen noch einmal deutlich ausbauen.