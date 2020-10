«Breisgau» der neue Krimi mit Katharina Nesytowa

TV-News

Noch bis Anfang November wird die neue Krimi-Reihe in Freiburg und München gedreht.

Als Kommissarin Tanja Wilken wird ab sofort Katharina Nesytowa in der Hauptrolle der neuen ZDF-Krimireihe ermitteln. Erste Erfahrungen sammelte sie im Rahmen erster TV-Rollen bei den Krimi-Reihen «Ein starkes Team» und «Bella Block». Während ihrer Studiumszeit spielte Katharina in der Kultserie «Im Angesicht des Verbrechens» eine Hauptrolle. Diese wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Ensemble“ ausgezeichnet.Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche Rollen in vielen Serien wie den «SOKOs», die schwedische Fernsehserie «Hamilton», in Fernsehfilmen wie «Let´s Go!», «Ein verhängnisvoller Plan» u.v.a. Sie stand trotz Corona-bedingter Pause für die Fernsehfilme «Schneewittchen am See», «Die Luft, die wir atmen» sowie für die Krimiserien «Wilsberg - Social Credit» und «SOKO Hamburg - Blondes Gift» vor der Kamera.Katharina äußert sich zur ihrer Rolle so: „Mich reizt an der Rolle Tanja Wilken die Spannung zwischen äußerlicher Geradlinigkeit und innerer Zerrissenheit, zwischen Misstrauen und der Sehnsucht, vertrauen zu dürfen. Sie ist getrieben vom Bedürfnis, ihre Vergangenheit abzuschütteln und einen eigenen, richtigen Weg zu gehen. Wer wird ihr bester Ratgeber sein: Kopf, Herz oder Bauch?”Die Dreharbeiten für die Pilotfolge dauern noch bis Anfang November, welche in Freiburg, München und Umgebung abgefilmt wird.