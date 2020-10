«Die Chefin» sahnt ab, «heute-show» beim jungen Publikum so stark wie zuletzt vor drei Jahren

Quotennews

Mit der Auftaktfolge der neuen Staffel «Die Chefin» zeigte das ZDF am Freitagabend, wer Chef im Ring ist. Auch die «heute-show» demonstrierte seine Stärke.

Nachdem in der vergangenen Wochenach derbereits ordentlich Baden ging, war in dieser Woche mal wiederan der Reihe, die herausragenden Zahlen der Satire-Show zu drücken. «aspekte» interessierte nur noch 0,76 Millionen Zuschauer insgesamt, von denen 0,20 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Marktanteile betrugen lediglich 5,4 respektive 4,7 Prozent. Dabei lief es für die «heute-show» so gut wie seit Anfang Mai nicht mehr. Insgesamt schalteten 4,69 Millionen Satire-Fans ein. Beim jungen Publikum waren 1,30 Millionen dabei, so viele wie seit September 2017 nicht mehr. Die Marktanteile betrugen sehr gute 21,0 beziehungsweise 19,5 Prozent.Herausragend gestartet war das ZDF bereits in den Abend, das zu Beginn des Abends mit der Staffelpremiere vonaufwartete. Das Krimi-Format mit Katharina Böhm und Jürgen Tonkel in den Hauptrollen erreichte 6,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Daraus resultierte ab 20:15 Uhr ein Marktanteil von 21,0 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14- und 49 Jahren sahen eine halbe Million zu. Das bedeutete 6,5 Prozent Marktanteil, was leicht über dem Senderschnitt liegt. Weiter ging es im Zweiten mit, das noch 5,17 Millionen Krimi-Fans insgesamt behielt. Der Marktanteil bleib weiterhin bei starken 18,0 Prozent. Bei den Jüngeren stieg die Reichweite auf 0,52 Millionen beziehungsweise 6,6 Prozent.Dasinformierte ab 22 Uhr noch 4,21 Millionen Zuseher insgesamt beziehungsweise 0,80 Millionen der Jüngeren. Die Quote der Nachrichtensendung landete bei 16,9 Prozent bei gesamten und 11,1 Prozent beim jungen Publikum.