Berichterstattung zur US-Wahl im deutschen Fernsehen

TV-News

Sat.1 verlängert das «Frühstückfernsehen» auf beinahe sieben Stunden und auch andere Sender planen Übertragungen.



Zahlreichen Sondersendungen werden im deutschen Fernsehen anlässlich der Präsidentschaftswahl in den USA ausgestrahlt. So verlängert Sat.1 beispielsweise seinam 4. November um zwei Stunden. Das Programm startet bereits um 4.30 Uhr, also eine Stunde früher als üblich. Außerdem läuft das Format bis 11 Uhr und somit eine Stunde länger als sonst.Auch über den Tag verteilt zeigt Sat.1 mehrere News-Special. Um 13.50 Uhr und 16.50 Uhr werden jeweils zehnminütige Ausgaben vongesendet. Um 23.35 Uhr ist dieses Format dann 15 Minuten lang. Bei ProSieben ersetzt eine halbstündige-Sondersendung eine der beiden «Simpsons»-Episoden.RTL und ntv senden in der Wahlnacht ab 3.00 Uhr die aktuellen Neuigkeiten. Bei RTL wird es zudem schon am vorherigen Abend einen Wahl-Countdown mit fast vier Stunden Länge geben, der von Peter Kloeppel moderiert wird. Auch das Erste, ZDF , Phoenix und Welt haben sich zu einer Live-Berichterstattung entschieden.Am 23. November in der Freitagnacht ab 2.40 Uhr wird zudem im Ersten das zweite TV-Duell zwischen US-Präsidenten Donald Trump und Herausforderer Joe Biden übertragen. Die Moderation übernimmt ARD-Korrespondent Stefan Niemann aus Washington.