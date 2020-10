Spectrum setzt «Bad Boys II»-Ableger ab

US-Fernsehen

Die Serie «L.A.‘s Finest» endet nach zwei Staffeln.

Der TV-Sender Spectrum hat sich am Mittwoch entschlossen, die Seirenach zwei Staffeln zu beenden. In der Serie stand Gabrielle Union als Syd Burnett im Mittelpunkt, die bereits in dem Sony-Blockbuster «Bad Boys II» in Erscheinung trat. Damit ist die Serie ein Spin-Off des Filmes, in der auch Jessica Alba mit von der Partie war.Die Serie wurde von Jerry Bruckheimer Television und 2.0 Entertainment in Zusammenarbeit mit Sony Pictures TV und Charter Communications produziert. Union und Alba Executive produzierten zusammen mit Jerry Bruckheimer, Brandon Margolis, Brandon Sonnier, Jonathan Littman, Kristie-Anne Reed, Pam Veasey, Doug Belgrad, Jeff Gaspin, Jeff Morrone und Anton Cropper, der auch bei der Pilotfolge Regie führte.Der TV-Sender FOX gab im Mai bekannt, dass er die Rechte für beide Serien erworben hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Network keine neuen Serien ankündigen. «L.A.‘ Finest» wurde zunächst für NBC entwickelt, allerdings entschied man sich dagegen. Die Wiederholungen bei FOX erreichen zuzüglich Festplattenaufnahmen nur 3,9 Millionen Zuschauer.