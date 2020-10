Ludacris animiert «Karma's World»

US-Fernsehen

Musik zu machen und vor der Kamera zu stehen wird ihm anscheinend zu langweilig, jetzt wird er eine Zeichentrickserie animieren.

Der Rapper und Schauspieler Chris ’Ludacris’ Bridges, bekannt unteranderem durch die «Fast & Furious»- Reihe, hat «Karma’s World» kreiert. Das ist eine animierte musikalische Kindersendung, die gerade einen Serienauftrag bei Netflix erhalten hat. Es wurden 40 Episoden mit einer Laufzeit von 11 Minuten bestellt.«Karma's World», die sich an Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren richtet, ist von Bridges' ältester Tochter Karma inspiriert und wird als eine Coming-of-Age-Geschichte über ein junges schwarzes Mädchen beschrieben, welche ihre Stimme findet und sie benutzt, um die Welt zu verändern. Die 10-jährigen Karma Grant aus der Serie, wird als klug, belastbar, einfühlsam, mutig und humorvoll beschrieben, die ihre Seele für das Songschreiben hergibt.„Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber alles, was ich erlebt habe, scheint bis zu diesem Punkt geführt zu haben, an dem ich ein Vermächtnis für alle meine Töchter hinterlassen kann. Die «Karma’s World» ist eines dieser Vermächtnisse", sagte Bridges in einer Erklärung. "Ich hoffe, diese Serie wird den Kindern zeigen, dass es viele Wege gibt, schwierige Situationen zu überwinden. Diese Show wird die Hip-Hop-Kultur voranbringen und jungen Mädchen zeigen, dass sie die Macht haben, die Welt zu verändern.“Die Serie stammt von der 9 Story Media Group und Karma's World Entertainment. Neben Bridges gehören zu den ausführenden Produzenten des Projekts noch Vince Commisso, Cathal Gaffney, Darragh O'Connell, Angela C. Santomero, Wendy Harris und Jennie Stacey.