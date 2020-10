Keine Auslandsdrehs: RTL lässt den «Bachelor» daheim

TV-News

Die nächste Staffel soll aber planmäßig 2021 gesendet werden.

Seit vergangener Woche sucht Melissa in «Die Bachelorette» nach der Liebe ihres Lebens. Die neue Staffel startete vorab für zahlende TV-Now-Kunden, RTL zeigt die erste Episode, in der sich die Single-Männer präsentierten linear nun am Mittwochabend. Umgesetzt wurde die Produktion noch in Griechenland. Jetzt steht die Herstellung der kommenden-Staffel an, die der Kölner Sender vermutlich wieder Anfang 2021 zeigt. Wegen der Coronapandemie und den derzeit in die Höhe schnellenden Infektionszahlen wird diese Staffel aber nicht mehr im Ausland produziert.RTL bestätigte am Dienstag, dass die kommende Staffel in Deutschland umgesetzt wird. An den schönsten Orten der Bundesrepublik werde der neue «Bachelor» „traumhafte Dates“ erleben. In Deutschland lasse es sich genauso gut flirten wie in Übersee, sagt RTL und die Gesundheit der Protagonisten stehe dabei an erster Stelle. Daher gibt es wie bei anderen Produktionen auch beim «Bachelor» ein umfassendes Hygienekonzept.Am sonstigen Konzept wird nicht gefeilt – die Teilnehmer erleben romantische Dates und solche mit reichlich Action. Wo gedreht wird, hat RTL derweil noch nicht verraten. RTL betonte, dass die nun folgende elfte Staffel die erste sein wird, die wirklich ausschließlich in Deutschland gefilmt wird. Zuletzt war man in den USA, in Mexiko oder Südafrika unterwegs. Für die Herstellung heißt es somit auch: Gedreht wird im Herbst/Winter und eben nicht bei sommerlich Temperaturen.