Starke Frauen: Sky One startet Doku-Reihe «Her Story»

TV-News

Unter anderem sind darin Stefanie Giesinger und Barbara Schöneberger zu sehen.

Sky Deutschland hat den Start der nächsten Eigenproduktion im Entertainment-Bereich terminiert: Sky One startet am 24. November die Doku-Reihe, darin werden starke Frauen portraitiert.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: „Mit «Her Story» wollen wir neue Maßstäbe setzen. Dazu räumen wir den prominenten Power-Frauen den Platz ein, der ihnen gebührt und zeigen ihre Lebensgeschichte in cineastischen und dynamischen Bildern. Wir begleiten sie dabei, wie sie ihren Erfolg meistern, mit Problemen umgehen und erleben sie dabei nah, authentisch und als echte Vorbilder.“ Alle Folgen laufen linear um 21.50 Uhr, den Auftakt macht Barbara Schöneberger mit zwei Teilen. Es folgen Sarah Wiener, Stefanie Giesinger und Anna Loos. Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es noch ein Best-Of.Die Folgen wurden von DEF Media produziert. In der Ankündiungs-Mitteilung zum Produktionsstart wurden auch noch Portraits von Dunja Hayali und Bibiana Steinhaus versprochen. Unklar, ob diese nun ausfallen, oder eventuell zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden. Letzteres ist wahrscheinlicher, da in diesem Aufguss vier Frauen gezeigt werden, einst aber die Rede von acht Portraits war.