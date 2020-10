Kommt von Kimmig Entertainment: Alberti wechselt zu Constantin Entertainment

Köpfe

Er rückt ins Management-Board des Unternehmens an die Seite von Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler.

„ Mit Matthias Alberti hat die Geschäftsführung der Constantin Entertainment einen der herausragendsten Produzenten im non-fiktionalen Bereich gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass Matthias Alberti seinen Erfahrungsschatz und sein Know-how künftig gemeinsam mit Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler für die Constantin Entertainment einsetzen wird.

” Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien Constantin Film

Fernsehmanager Matthias Alberti, dessen Ausscheiden nach über einem Jahrzehnt bei Kimmig Entertainment zum Jahresende bekannt wurde, arbeitet ab Januar 2021 für die Produktionsfirma Constantin Entertainment. Otto Steiner, Jochen Köstler und Onno Müller, Geschäftsführer Constantin Entertainment: „Mit Matthias Alberti bekommen wir genau die Verstärkung in unser Board, die wir gesucht haben. Er ist ein hervorragender Typ und einer der besten TV-Manager in Deutschland, der sowohl auf Sender- als auch auf Produzentenseite wichtige Projekte verantwortet und dabei große Erfolge gefeiert hat. Mit Matthias werden wir unsere Kompetenzfelder in den nächsten Jahren gezielt weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Constantin Entertainment entschieden hat."Alberti wird im Management-Board der Firma mitarbeiten. Constantin Entertainment stärke damit seine Position als starker, kreativer, zuverlässiger Partner für die Öffentlich-Rechtlichen Sender, die Privatsender sowie die Streamingdienste in Deutschland.Alberti selbst sagt: „Ich freue mich auf spannende Aufgaben in einer kreativen und unabhängigen Produktionsfirma. Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler stehen einem tollen Team vor, das ich nun als Geschäftsführer ergänzen werde. Unter dem Dach der Constantin Film AG werden wir gemeinsam neue Projekte in den verschiedenen Genres entwickeln und uns unseren Kunden als starke, kompetente und zuverlässige Partner anbieten."