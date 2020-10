Apple verlängert «Dickinson»

US-Fernsehen

Bereits vor dem Start der zweiten Staffel wurde eine dritte Staffel geordert.

Der Streamingdienst des Hardware-Konzerns Apple hat die Serie, in der Hailee Steinfeld die Hauptrolle Emily Dickinson spielt, für eine dritte Staffel verlängert. Außerdem kündigte man bei AppleTV+ an, dass die zweite Staffel am 8. Januar 2021 Premiere feiert. In der kommenden Season soll Emily aus ihrem privaten literarischen Leben gerissen und ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.In der zweiten Staffel werden auch Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss und Adrian Blake Enscoe zurückkehren. Außerdem wird Rapper und Songschreiber Wiz Khalifa erneut die Rolle des Todes verkörpern. In der neuen Staffel sind zahlreiche Gaststars dabei wie Nick Kroll als Edgar Allan Poe. Timothy Simons spielt Frederick Law Olmstead, Ayo Edebiri, Will Pullen, Finn Jones und Pico Alexander sind ebenfalls an Bord.«Dickinson» wurde von Alena Smith kreiert, geschrieben und produziert. Steinfeld fungiert auch als ausführende Produzentin. Wie die erste Staffel wird auch die zweite Staffel am Premierentag mit drei Episoden starten und dann jeden Freitag in einer wöchentlichen Veröffentlichung erscheinen. Die Serie wird von wiip, Anonyme Inhalte und Sugar23 produziert.