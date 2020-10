Spielshow verloren: Joko & Klaas kommentieren Fußball-Spiel

TV-News

Die beiden ProSieben-Köpfe tauchen somit in einer ProSiebenMaxx-Übertragung auf.

Das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hat in der letzten Folge der Herbststaffel vongegen den Sender verloren und muss somit eine Aufgabe erfüllen, die sich ProSieben ausgedacht hat. Diesmal sollen die beiden Teil einer U21-Fußball-Übertragung werden. Es geht um das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft am 13. Oktober, die TV-Übertragung startet um 17.45 Uhr.Eigentlich war hier Rene Adler als Co-Kommentator eingeplant. Adler wird nun aber nur im Rahmenprogramm auftauchen, wieberichtet. Als Co-Kommentatoren agieren Joko und Klaas. Auf fachkundiges Personal muss während der 90 Minuten nicht verzichtet werden. Matthias Stach, derzeit noch im Tennis-Dauereinsatz bei Eurosport , begleitet das Spiel.Interessant wäre es übrigens auch gewesen, wenn Joko und Klaas die Show am Dienstag gewonnen hätten. Dann wären ihnen nicht 15 Sendeminuten im ProSieben-Programm am Mittwochabend zu eigen gewesen, sondern diesmal ausnahmsweise sogar 30 Minuten. Dazu kam es nicht – vielleicht bleibt das aber eine Idee für mögliche weitere Staffeln im Jahr 2021.