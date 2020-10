Noch mehr Aufträge für Elisabeth Moss

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist derzeit sehr begehrt.

Der Star von «Handmaid’s Tale», Elisabeth Moss, hat eine weitere lukrative Rolle bekommen. Moss wird die ehemalige Kongressabgeordnete Katie Hill in einer Verfilmung für einen Streamingdienst von Blumhouse verkörpern. Der Streifen basiert auf dem Buch „She Will Rise Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality“, das im August veröffentlicht wurde.Blumhouse hat das Buch vorab erworben und mit Michael Seitzman (Maniac Productions) und Moss (Love & Squalor Pictures) umgesetzt. In dem Buch schildert Hill ihre Erfahrungen als junge Frau ohne politische Vorerfahrungen, deren Charme und gesunder Menschenverstand die Menschen in ihrem Bezirk überzeugten. Während sie mit ihrem Selbstvertrauen mächtige Verbündete gewann, verbarg sie im Privaten häusliche Misshandlungen."Ich fühle mich so geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, Katie zu porträtieren und mitzuhelfen, ihre Geschichte zu erzählen. Ihre Stärke und ihre Arbeit, die Stimmen der Frauen zu verstärken, ist für mich unglaublich inspirierend und ihre Erfahrungen könnten für uns im Moment nicht wichtiger sein, um sie zu verstärken", sagte Moss. "Wie immer sind Jason und das Blumhouse-Team so unglaubliche Partner, und Lindsey und ich sind begeistert, mit ihnen und Michael etwas Kraftvolles zu schaffen".