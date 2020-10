Es wird sportlich: Coach Esume tritt bei «Schlag den Star» an

TV-News

Der Football-Coach und -Kommentator trifft auf ein echtes Muskelpaket, das früher einmal Fußballer war.

Die nächste Ausgabe der ProSieben-Primetime-Showsteht an. Sie ist auf den 24. Oktober, natürlich wieder ein Samstag, zur besten Ausstrahlungszeit terminiert. Elton wird durch die Liveshow führen, am Kommentatoren-Pult nimmt einmal mehr Ron Ringguth Platz. ProSieben hat am Dienstagvormittag nun auch die beiden Kontrahenten bekannt gegeben. Zum einen wird Patrick Esume mitmischen, der auch als ‚Coach Esume‘ bekannt ist. Der Football-Trainer ist eines der bekanntesten Gesichter der «ran»-Football-Übertragungen und freut sich schon auf die neue Herausforderung.Er wird gegen Tim Wiese antreten. Wiese war früher erfolgreicher Fußball-Torwart, hat inzwischen ordentlich an Muckies zugelegt und hatte zuletzt auch den ein oder anderen Ausflug ins Wrestling-Business unternehmen. Wiese sagt: „Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!" Und Coach Esume erklärte in einer Medienmitteilung: „Ach, der Tim Wiese ... fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen!“In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei «Schlag den Star» im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Die Liveshow aus Köln hatte zuletzt wieder sehr starke Quoten bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren eingefahren. Die September-Sendung erreichte in dieser Zuschauerschaft über 15 Prozent Marktanteil, auf diesen Wert kam auch die im Juni zur besten Sendezeit ausgestrahlte Folge. Insgesamt werden 2020 acht Folgen der Raab-TV-Produktion laufen, zwei mehr als früher. Demnach dürften im November und Dezember noch je eine Folge anstehen. «Schlag den Star» lief zum allerersten Mal im Jahr 2009 im deutschen Fernsehprogramm.