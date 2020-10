Sophia Thomalla moderiert zweite «Are You The One?»-Staffel

TV-News

Sie tritt damit die Nachfolge von Jan Köppen an. Gedreht wird derzeit in Griechenland.

Der Streamer TV Now hat eine zweite Staffel der Kuppelshowbestellt – und das, obwohl die TV-Erstausstrahlung der ersten Runde bei RTL so schwach lief, dass das Format während der Staffel seinen Primetimeslot verlor. Die zweite Staffel entsteht derzeit in Griechenland und wird nicht mehr von Jan Köppen moderiert, sondern von Sophia Thomalla.„Über TV-Jobs freue ich mich umso mehr, wenn das Format mir auch privat Spaß macht. So war das für mich bei der ersten Staffel «Are You The One?». Umso mehr freue ich mich, die zweite jetzt selber moderieren zu dürfen“, sagt Thomalla. Die Ausstrahlung bei TV Now soll früh im Jahr 2021 erfolgen.In der Love Reality treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer aus ganz Deutschland in Griechenland auf ihr perfektes Match – ermittelt mit der Hilfe von Experten! Doch dieses Liebesspiel hat’s in sich: Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.