«Wer wird Millionär?» mit Fußball-Nationalmannschaft

TV-News

In der Bundesliga-Pause beweisen die besten Kicker ihr Allgemeinwissen.

Überraschung in der RTL-Sendung- in der vorerst letzten Montagssendung des Ratespaßes (ab dem 20. Oktober wechselt das Format vorerst auf den Dienstag und soll dann gegen «The Masked Singer» antreten) wird Moderator Günther Jauch die Fußball-Nationalmannschaft begrüßen. RTL .de hat dies am Montagnachmittag bekannt gegeben.Zur „RTL-Sensation“, wie die Homepage es nannte, werde es in Kürze weitere Informationen geben. Klar ist nur: Die Sendung am 12. Oktober um 20.15 Uhr werde unter dem Beinamen „Die Mannschaft spielt“ laufen. Welche Spieler teilnehmen und ob sich auch Trainer Jogi Löw auf den Stuhl setzt, ist nicht bekannt.Die in diesem Spätsommer und Herbst ausgestrahlten Folgen der Produktion aus dem Hause Endemol Shine Germany erreichten am Montagabend bei RTL bis dato zwischen 3,39 und 4,17 Millionen Zuseher.