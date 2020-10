Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte Sat.1 die vierte Staffel aus. Wie waren die Einschaltquoten?

Seit knapp vier Jahren übernimmt Lucas Till die Darstellung des Protagonisten Angus MacGyver, der wie einst schon Richard Dean Anderson durch die gleichnamige Serie führt. Rund 25 Jahre nach dem Ende der Kultserie versuchten sich CBS Television Studios und Lionsgate Television an einer Neuauflage, die von Peter M. Lenkiw und Lee David Zlotoff produziert wurde.Der Start der vierten «MacGyver»-Staffel erfolgte am Dienstag, den 14. Juli 2020, um 20.15 Uhr. 1,43 Millionen Menschen verfolgten die Episode „Tödlicher Torpedo“, die beim Gesamtpublikum 5,2 Prozent Marktanteil verbuchte. Mit 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen verzeichnete man weit überdurchschnittliche 9,3 Prozent Marktanteil.Mit der zweiten Folge, die den Titel „Projekt Quirk“ trägt, erreichte die Serie 1,30 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 4,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich die Action-Serie 0,59 Millionen Zuschauer sowie 8,6 Prozent Marktanteil. Nur sieben Tage später wurde mit 9,4 Prozent Marktanteil das beste Ergebnis der aktuellen Staffel eingefahren. Die Reichweite bei den jungen Menschen lag bei 0,66 Millionen. Insgesamt verfolgten 1,53 Millionen Zuschauer die Folge.Am Dienstag, den 4. August, holte „Wettlauf mit der Zeit“ 1,42 Millionen Zuseher vor die Fernsehgeräte, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,57 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent. Nicht ganz so gut entwickelte sich der August, denn «MacGyver» kam ein wenig unter die Räder. Am 11. August waren nur noch 7,3 Marktanteil drin, eine Woche später verbuchte die Serie 6,5 Prozent. Am 1. September verbuchte das Format 7,5 Prozent.Schade: Die Episoden seit dem 8. September ließen von ihrer Leistung massiv nach. Der Marktanteil bei den Umworbenen schwankte immer zwischen sechs und 6,8 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern holte man nur noch zwischen 0,46 und 0,53 Millionen Zuschauer. Bei allen Zuschauern standen 1,17 und 1,32 Millionen auf der Uhr. Die letzte Folge erreichte lediglich 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und enttäuschte damit völlig.Die vierte Staffel von «MacGyver», die im Übrigen nur noch 13 Episoden umfasste, brachte Sat.1 1,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent. Bei den Umworbenen waren im Schnitt 0,54 Millionen Zuschauer dabei, in der Zielgruppe fuhr man mittelmäßige 7,3 Prozent