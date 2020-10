«Chicago Med» kommt bei VOX nach schwachem «Good Doctor» unter die Räder

Quotennews

Alles in Allem: Kein guter Mittwochabend für den Kölner Privatsender.

VOX hat am Mittwochabend derzeit ein Quotenproblem. Die Medical-Serien führen nicht zu den Quoten, die der Kanal braucht, um zu wachsen. Das zeigte sich schon bei der ab 20.15 Uhr gesendeten-Doppelfolge, die nicht über 4,8 und 4,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hinaus kam. 1,13 sowie 1,25 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die US-Produktion an.Verschärft wurde das Problem letztlich ab 22.15 Uhr, als die US-Serienicht einmal die überschaubaren Werte des Vorgängers halten konnte. Das Format sicherte sich bei den Umworbenen nur 3,2 Prozent Marktanteil und lag somit im tiefroten Bereich. Die Reichweite wurde auf rund 700.000 angegeben.Schwach unterwegs war am Mittwoch auch das Daytime-Format, das in der 16-Uhr-Stunde nur auf 4,3 Prozent gelangte. In der Stunde zuvor lief es für VOX noch klar besser – hier bleibt dieeinfach eine sichere Bank – mit diesmal siebeneinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.