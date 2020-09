ZDF setzt «Die purpurnen Flüsse» fort

TV-News

Noch bis November entstehen vier neue Folgen der dann dritten Staffel der Ko-Produktion.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat entschieden, weitere Folgen der Krimireihezu bestellen. Noch bis November 2020 finden in Frankreich und Belgien die Dreharbeiten für vier neue Folgen der ZDF-koproduzierten französisch-deutschen Krimireihe statt.Kommissar Niémans und seine Kollegin Camille Delauney ermitteln also weiter. Die neuen Fälle führen sie in unterschiedliche Provinzen Frankreichs. Regie für die dritte Staffel führen David Morley, Ivan Fegyveres und Manuel Boursinhac nach der Romanvorlage von Bestseller-Autor Jean-Christophe Grangé. In der Rolle von Kommissar Pierre Niémans ist wieder Olivier Marchal zu sehen. Erika Sainte spielt erneut seine junge Kollegin Camille Delauney. Im vierten Teil der Reihe, "Judgement Day", ist Ken Duken als deutscher Kommissar Kleinert mit dabei.Die zweite Staffel der Reihe startet am 16. November und ist dann immer montags um 22.15 Uhr zu sehen. Ein Termin für die dritte Staffel steht natürlich noch nicht fest.