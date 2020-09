Sat.1-Daytime: «Gemeinschaftspraxis» wieder zweistellig

Quotennews

Am Morgen räumte das «Frühstücksfernsehen» ganz enorm ab.

Noch bis Freitag hat Sat.1 um 17 Uhr seinegeöffnet – in der kommenden Woche ermittelt auf diesem Sendeplatz dann Ingo Lenßen in neuen Fällen. Das aktuell zu dieser Zeit laufende Format schlägt sich recht gut. Die Gesundheitsberatung in fiktiver Form kam in den bisherigen dreieinhalb Wochen on air bereits zehn Mal auf zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe; unter anderem auch am Dienstag, als das Format 10,4 Prozent Marktanteil einfuhr. Insgesamt sahen rund 960.000 Menschen ab drei Jahren zu.Direkt davor war auch eine neue Ausgabe vonmit 9,3 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ziemlich gefragt. 0,93 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Scripted-Reality aus dem Hause filmpool.Zudem darf Sat.1 über einmal mehr richtig starke Quoten desjubeln. Wie üblich lief die Sendung auch am Dienstag zwischen 5.30 und zehn Uhr. In diesen viereinhalb Stunden wurden im Schnitt 18,5 Prozent Marktanteil gemessen. Das ist eines der besten Ergebnisse in diesem Jahr, aber nicht das beste, unter anderem auch, weil allein im September zwei Ausgaben noch stärker unterwegs waren. Durchschnittlich sahen 0,51 Millionen Menschen das Sat.1-Morgenprogramm, die Reichweite stieg am späteren Morgen – etwa während der Nachrichten um halb neun – sogar auf 0,73 Millionen.