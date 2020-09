Ausfall: 2020 entsteht keine «Helene Fischer Show»

TV-News

Helene Fischer hat dennoch keine Verabredung mit den Zuschauern am ersten Weihnachtsfeiertag.

Es hatte sich in den zurückliegenden Wochen schon angedeutet: Die populäre, die das ZDF im Dezember produziert und seit Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausstrahlt, hatte heftig gewackelt. Das Format, das Musik und Artistik gekonnt verbindet, lässt sich eben in Zeiten von strikten Abstandsregeln kaum umsetzen. So ist es nun auch: Am Dienstag meldete unter anderem, dass die Produktion einer neuen Ausgabe im Jahr 2020 nicht stattfindet.2021 hofft man, wieder eine neue «Helene Fischer Show» auf die Beine gestellt zu kriegen. Fans der Sängerin müssen am ersten Weihnachtsfeiertag, nach Ente und/oder Gans, aber dennoch nicht auf das lieb gewonnene Format verzichten. Zwischen 20.15 und 23.15 Uhr soll ein Best-Of mit Momenten aus den zurückliegenden Jahren gezeigt werden.Helene Fischer sagte: „Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft - zu unterhalten - nicht nachgehen kann.“